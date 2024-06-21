В Воскресенске вручили жилищные сертификаты

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В городском округе Воскресенск продолжается реализация региональной меры поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сегодня сертификаты на приобретение жилья получили Анастасия и Елена Озеровы, передает пресс-служба администрации городского округа.

Сестры с десятилетнего возраста воспитывались в приемной семье. Сейчас учатся в колледже. Настя осваивает мехатронику и мобильную робототехнику, принимает активное участие в соревнованиях по робототехнике. Лена обучается по специальности «Документационное обеспечение управления и архивоведение», а в свободное время занимается волейболом.

Отметим, что в муниципалитете уже вручили восемь подобных сертификатов.

С их помощью обладатели могут самостоятельно приобрести в собственность жилье в любом муниципальном образовании Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. Это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.