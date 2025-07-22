В Воскресенске стартовал ремонт Дома культуры

В рабочем поселке Фосфоритный г. о. Воскресенск идет масштабный ремонт помещений Дома культуры, куда учреждение переехало в прошлом году. Здание ДК «Красный горняк» по результатам технической экспертизы было признано аварийным, и его дальнейшая эксплуатация стала невозможной, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для осуществления культурно-досуговой деятельности Дом культуры переехал в здание администрации в самом центре поселка. Смена адреса вызвала положительный отклик жителей, так как местоположение стало более доступным и удобным для посещения, в особенности для детей и людей старшего поколения.

В настоящее время проводится ремонт помещений, в ходе которого будет произведена замена систем отопления и электроснабжения, отремонтированы санузлы с заменой сантехники, обустроен удобный зрительный зал, обновлены фойе и комнаты для кружковой работы.

На время ремонтных работ культурно-досуговая жизнь в поселке Фосфоритном не останавливается. Кружковые занятия проводятся в поселковой библиотеке, а игровые и концертные программы — на крытой уличной сцене, которая была отремонтирована в прошлом году по проекту инициативного бюджетирования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.

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