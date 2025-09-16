В Воскресенске продолжается строительство сезонного катка

На улице Новлянской в городском округе Воскресенск продолжается обустройство сезонного ледового катка. На данный момент строители завершили работы по формированию основания объекта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Инфраструктура катка будет включать в себя гараж для специализированной техники, а также павильоны для организации питания и проката инвентаря. Помещения для проката оборудуют панорамным остеклением и выходными группами с пандусами, отоплением и специализированным напольным покрытием. Для гостей предусмотрены автоматические камеры хранения, стеллажи для коньков и зоны отдыха.

Ключевая задача – поддержание высокого качества ледового покрытия на протяжении всего сезона, за что будет отвечать специализированная команда. Их работа направлена на обеспечение качественного сервиса и создание положительного впечатления у посетителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.