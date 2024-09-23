сегодня в 13:24

В Воскресенске приступили к строительству складского комплекса

На территории филиала ООО «Завод Технофлекс» в Воскресенске приступили к строительству современного складского комплекса, призванного обеспечить удобное хранение сырья, материалов и готовой продукции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках реновации проводится комплекс работ по модернизации инфраструктуры, включая асфальтировку территории, строительство новых складских помещений и обновление существующих объектов.

«Площадка нашего предприятия увеличилась практически в три раза. Мы проводим большую работу по реновации: асфальтировка, строительство новых складов. В ближайшее время мы будем продолжать вкладываться в развитие инфраструктуры», — рассказал генеральный директор Воскресенского филиала ООО «Завод Технофлекс» Шатмурат Гимранов.

Строительство нового складского комплекса направлено на повышение эффективности производства и обеспечение устойчивого роста. В рамках проекта планируется возведение: теплого склада площадью 9000 квадратных метров для хранения сырья и материалов, административного комплекса с офисными помещениями, раздевалкой и душевой, трех холодных складов по 1500 квадратных метров, асфальтовой площадки для хранения готовой продукции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.