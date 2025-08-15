В Воскресенске определили подрядчика строительства нового ледового дворца

Работы проведут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса.

Определен подрядчик проектирования и строительства ледового дворца «Химик» по адресу: г. о. Воскресенск, мкр. Новлянское. Контракт заключен с ООО «Триумф». Сооружение станет частью крупнейшего спортивного комплекса округа — СК «Химик», в который также входят ледовый дворец, ледовая арена им. В. В. Каменского, стадион и корпус с универсальным спортзалом.

Все работы будут завершены в 2028 году.

В ледовой арене разместятся трибуны на 5,5 тыс. зрительских мест, зал с бросковой зоной, тренажерные залы, зал хореографии, тренерские, судейские, раздевалки и душевые. На прилегающей территории будет реализован проект комплексного благоустройства с зонами отдыха, парковочным пространством.

Строительство арены — это большое событие для Воскресенска, где каждый житель в той или иной степени связан с хоккеем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.