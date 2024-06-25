В Воскресенске объявлен конкурс на капремонт гимназии

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг для обеспечения эксплуатации гимназии в г. о. Воскресенск, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации МОУ «Москворецкая гимназия», Московская область, г. Воскресенск, ул. Ломоносова, зд. 100. Предстоит произвести комплекс строительно-монтажных работ в трехэтажном здании 1972 года постройки, площадь объекта — 4 536,6 кв. метров.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.