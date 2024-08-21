В Волоколамске завершается строительство двух пятиэтажных домов с лифтами

В Волоколамске подходит к завершению строительство двух пятиэтажек с лифтами на 2-м Шаховском проезде, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В новых многоквартирных домах строители уже проводят внутреннюю отделку. Параллельно здесь идет благоустройство территории. К домам прокладывают тротуары. Уже оборудовали зону отдыха для детей всех возрастов — установили детскую и физкультурную площадки.

Площадь новых МКД порядка 70 тысяч квадратных метров, каждый дом по 98 квартир с различной планировкой и витражными балконами с красивым видом на гимназию.

Купить новое жилье можно уже сейчас. Представители компании застройщика доложили, что завершить строительство домов и получить ввод в эксплуатацию планируют в октябре–ноябре этого года. После чего смогут выдавать ключи владельцам квартир уже в 2024 году.

«Строительство новых многоквартирных домов откроет нам большие возможности для расселения граждан из аварийных домов и предоставления жилья детям-сиротам, а также поможет решить проблему нехватки жилья в Волоколамске», — сказала временно исполняющий полномочия главы Волоколамского округа Наталья Козлова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.