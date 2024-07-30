В Волоколамске реализовали на торгах самый бюджетный участок за 44 тыс руб в год

С 22 по 26 июля в Московской области состоялось 95 аукционов по земельно-имущественным торгам. В этот период был зафиксирован самый бюджетный участок за 44 тыс. рублей в год, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Самый бюджетный земельный участок в аренду для ведения личного подсобного хозяйства 6 соток был реализован в Волоколамском округе. В аукционе приняли участие всего 2 претендента. В ходе торгов итоговый размер аренды увеличился на 27% и составил 44 771 рублей/в год.

Случаи, когда стоимость земельного участка на торгах в Подмосковье остается неизменной или повышается незначительно, фиксируются еженедельно комитетом по конкурентной политике.

Участвовать в торгах просто. Найти доступные лоты можно на едином портале торгов. Так, например, на сегодняшний день в округе Шатура есть еще 7 предложений по аренде земли под постройку частного дома.

Также в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.