В Волоколамске начался капремонт корпуса аграрного техникума «Холмогорка»

В селе Ивановское городского округа Волоколамск стартовал капитальный ремонт учебного корпуса аграрного техникума «Холмогорка». Работы выполняются в рамках госпрограммы и нацпроекта, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В учебном корпусе аграрного техникума «Холмогорка» по адресу село Ивановское, 39, начались работы по капитальному ремонту. Подрядная организация приступила к демонтажу конструкций.

По словам министра строительного комплекса Подмосковья Александра Туровского, в здании площадью 6513,8 квадратных метра проведут кровельные и фасадные работы, обновят входные группы, полностью заменят инженерные сети, сантехническое оборудование, окна и двери. Также запланирована внутренняя отделка помещений и благоустройство территории.

В рамках проекта закупят новую мебель и учебное оборудование. Капремонт реализуется по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

Завершить все работы планируют в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.