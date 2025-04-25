В центре подмосковного ЖК прошли творческие мастер-классы

сегодня в 14:28

В соседском центре подмосковного ЖК «Пригород Лесное» прошло сразу несколько мероприятий. Накануне Пасхи состоялись мастер-классы по изготовлению праздничных украшений, сладких подарков для родных и близких. Взрослые и дети изготавливали пасхальные аппликации, ароматные торты в виде яйца. Ручные изделия, созданные с любовью, заняли достойное место на праздничном столе, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Кроме того, в рамках женского клуба девушки приняли участие в мастер-классе по нейрографике. Это особый творческий метод, который сочетает рисование и психологию и помогает раскрыть внутренний потенциал человека.

Предстоящие выходные будут не менее увлекательными для посетителей соседского центра. Жителей комплекса ждет субботник, семейный шахматный квест и встреча литературного клуба.

Участие в подобных мероприятиях бесплатно для жителей комплекса, на некоторые занятия необходима предварительная запись. Различные мастер-классы, тренировки и праздничные гуляния проводятся регулярно в проектах застройщика и пользуются большой популярностью среди жителей новостроек.

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.