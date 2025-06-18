В центре патриотического воспитания Электростали стартовал капремонт

Ремонтные работы начались в здании Электростальского городского центра патриотического воспитания, расположенном на улице Первомайской, д. 42А. Центр переехал в новое здание в прошлом году, однако помещение нуждалось в ремонте, средства на который в итоге были выделены из городского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В настоящий момент в центре идут активные работы по обновлению входной группы и лестницы здания, производится оштукатуривание стен и покраска потолка, а также подготовка к укладке напольной плитки. В ходе ремонта планируется полное обновление помещения на втором этаже, где разместится Музей памяти неизвестного солдата с уникальными экспонатами времён Великой Отечественной войны.

Электростальский городской центр патриотического воспитания существует с 2005 года. Его основной деятельностью является работа по военно-патриотическому воспитанию молодёжи начиная со школьной скамьи. Специалисты центра — постоянные участники всех масштабных городских мероприятий. Они регулярно проводят для школьников и студентов уроки мужества, мастер-классы по стрельбе, сборке и разборке автомата Калашникова, строевой подготовке, организуют военно-патриотические игры и выставки артефактов военного времени, участвуют в «Вахтах памяти» — экспедициях по поиску и захоронению останков воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Помимо этого, Центр патриотического воспитания активно поддерживает электростальское сообщество молодых инвалидов, помогая людям с ограниченными возможностями здоровья в организации досуга и общения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.