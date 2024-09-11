сегодня в 09:10

В центре Москвы в законные границы вернули двухэтажное сооружение

На территории ЦАО владелец недвижимости добровольно устранил нарушение законных границ постройки, которое обнаружила Госинспекция по недвижимости Москвы при помощи аэрофотосъемки. Об этом сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

На улице Новая дорога в Басманном районе Москвы находился строительный городок из двух сооружений площадью 252 кв. м. Согласно анализу ортофотопланов, здание за пределами земельного участка построила коммерческая организация.

«Пространственный анализ является эффективным инструментом контроля и выявления земельно-имущественных нарушений. Фотографический план местности — ортофотоплан — формируется на основе данных аэрофотосъемки. Путем наложения фотографий, сделанных за разные годы, можно отследить малейшие изменения городской территории или конфигурации здания», — сказал Бобров.

Он уточнил, что благодаря применению такого метода контроля обнаружили факт незаконного использования участка.

Владельцы объекта признали факт нарушения и добровольно произвели демонтаж сооружения. Новый строительный городок после этого возвели уже на оформленной по законному порядку смежной территории.