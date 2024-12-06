В Центральном доме культуры Шатуры на 94% завершен демонтаж

Темпы капитального ремонта Дома культуры им. Нариманова высокие: демонтаж выполнен на 94%. Работы на объекте культуры ведутся в рамках народной программы «Единой России», сообщает пресс-служба администрации горокруга Шатура.

«Здание достаточно старое, и мы должны позаботиться не только об облике здания, но и безопасности тех людей, а в первую очередь детей, которые его будут посещать. Тепловой контур в обещанные сроки был закрыт, отопление подано», — прокомментировал депутат Госдумы Геннадий Панин во время объезда объектов реконструкции и строительства в Шатуре.

Здание Центрального дома культуры им. Нариманова с точки зрения истории города важное и уникальное. Над внутренним убранством трудились знаменитые архитекторы — братья Веснины.

В настоящее время дизайнеры, подрядчик и руководство Дома культуры работают в тесной связке, чтобы реставрация прошла успешно.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.