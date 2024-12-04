В Талдомском округе реализован на торгах самый бюджетный участок за неделю

За неделю в Московской области состоялось 136 аукционов по земельно-имущественным торгам, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

На прошлой неделе самый бюджетным стал земельный участок в собственность для ведения личного подсобного хозяйства площадью 6 соток, реализованный в Талдомском г. о. Стартовая цена — 10 900,20 рублей в год. В аукционе приняли участие 7 претендентов. В ходе торгов итоговый размер продажи увеличился почти в 6 раз и составил 62 893,20 рублей в год.

Случаи, когда стоимость земельного участка на торгах в Подмосковье остается неизменной или повышается незначительно, фиксируются еженедельно комитетом по конкурентной политике Московской области.

Найти доступные лоты можно на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ.

Также в телеграмм-канале комитета по конкурентной политике Московской области регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.