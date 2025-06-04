В Талдоме завершился снос аварийного жилого дома

Двухэтажный кирпичный многоквартирный дом общей площадью порядка 380 квадратных метров был построен в 1952 году. В связи с высокой степенью износа строительных конструкций и небезопасностью для дальнейшего проживания, дом был признан аварийным. В рамках реализации государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в МО» были проведены мероприятия по расселению жильцов 8 квартир, затем строение включили в списки для ликвидации.

Работы по демонтажу были проведены силами администрации Талдомского городского округа в конце прошлого месяца.

На сегодняшний день участок освобожден от аварийной постройки и строительного мусора.

Порядок использования освободившейся территории администрацией пока не определен.

Всего на территории Талдомского городского округа было выявлено 176 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 140 объектов, что составляет 80% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал важной темой реновацию, расселение аварийного жилья.

«Еще одна важная тема — это реновация, расселение аварийного жилья. Это всегда очень беспокоит людей, которые живут в ветхих домах», — сказал губернатор.