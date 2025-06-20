В Талдоме завершился снос аварийного жилого дома

В рабочем поселке Вербилки Талдомского городского округа завершен снос аварийного жилого объекта — дома № 4 в Дубенском тупике. Демонтаж был проведен в рамках работ по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Деревянный многоквартирный дом 1931 года постройки — одноэтажный, общей площадью порядка 220 квадратных метров. В связи с высокой степенью износа строительных конструкций и небезопасностью для дальнейшего проживания, дом был признан аварийным. В рамках реализации государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были проведены мероприятия по расселению жильцов 6 квартир, затем строение включили в перечень для ликвидации.

Работы по демонтажу были проведены в прошлом месяце силами администрации Талдомского городского округа.

На сегодняшний день участок освобожден от аварийной застройки и строительного мусора.

Порядок использования освободившейся территории администрацией пока не определен.

Всего на территории Талдомского городского округа было выявлено 180 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 143 объекта, что составляет 79% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал важной темой реновацию, расселение аварийного жилья.

«Еще одна важная тема — это реновация, расселение аварийного жилья. Это всегда очень беспокоит людей, которые живут в ветхих домах», — сказал губернатор.