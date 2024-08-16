В Талдоме завершилось строительство картофелехранилища

В ходе проверки инспекторы опробовали работу систем противопожарной защиты, внутренние и наружные системы жизнеобеспечения и конструктивные элементы здания. По результатам выдано заключение о соответствии проекту.

Застройщик — АО «Агрофирма «Бунятино» («Дмитровские овощи») возвел склад для хранения картофеля с использованием искусственного холода, откуда дальше продукция будет отправляться для дальнейшей фасовки и сортировки.

Площадь склада — более 6 тыс. квадратных метров, хранить урожай тут будут навалами и в металлических контейнерах. Для поддержания необходимой температуры и микроклимата в здании установлены специальные вентиляционные климатические установки, которые включают в себя датчик наружной температуры и влажности и 20 датчиков, которые «следят» за температурой продукта. Хранить здесь будут — 10 тыс. тонн клубней.

«Дмитровские овощи» — один из крупнейших агрохолдингов страны, только в прошлом году на собственных 12,6 га посевных площадей предприятие вырастило на 101,4 тыс. тонн овощей и картофеля. Свою продукцию подмосковный производитель поставляет во все крупные торговые сети.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.