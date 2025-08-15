В Талдоме прошло торжественное вручение ключей от новых квартир переселенцам

В поселке Вербилки Талдомского городского округа состоялось торжественное вручение ключей от новых квартир переселенцам из аварийного жилья. Сто семей обрели современное и комфортное жилье благодаря реализации программы переселения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава округа Юрий Крупенин совместно с руководителем фракции «Единая Россия» Михаилом Аникеевым, заместитель главы Вадимом Барютиным и депутатом Московской областной Думы Александром Орловым поздравили переселенцев и вручили им ключи от новых квартир.

Строительство дома по адресу Вербилки ул. Заводская, дом 3 общей площади — 6537,44 кв. м., велось в рамках реализации государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 28.03.2019 № 182/10, за счет средств местного бюджета и бюджета Московской области.

Благодаря совместному финансированию, а также контролю губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, 309 жителей 17 ветхих домов получили ключи от нового современного жилья.

Новый дом, построенный в рамках программы, стал символом позитивных изменений в жизни людей. Он включает 65 уютных однокомнатных, 22 просторные двухкомнатные и 13 комфортабельных трехкомнатных квартир. Площадь под расселение составила 3363,2 кв. м.

В муниципалитете продолжается работа по реализации программы переселения. Так в Талдоме, в микрорайоне «Солнечный» также ведется строительство нового дома. Всего в строящийся дом планируется переселить 74 жилых помещения, расположенных в аварийных домах г. Талдома и близлежащих деревень.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.