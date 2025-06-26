В Талдоме продолжаются работы по сносу аварийного жилья

В рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2023–2027 годы в Талдомском округе активно проводятся работы по сносу аварийного многоквартирного дома по адресу: п. Вербилки, ул. Рубцова, д. 8 г. Это важный шаг на пути к реформированию жилищных условий и обеспечению безопасности жителей города. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Аварийные здания представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья людей, поэтому сносу подлежат только те дома, которые не подлежат восстановлению. Работы проводятся в строгом соответствии с графиком, и все этапы сноса контролируются специалистами, чтобы минимизировать неудобства для жителей соседних домов.

Двухэтажный жилой дом площадью 497,9 кв. м. был построен в 1934 г. Со временим здание утратило свою надежность, в связи с чем было признано аварийным. Из здания были расселены жильцы 8 квартир, после чего строение было заброшено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал важной темой реновацию, расселение аварийного жилья.

«Еще одна важная тема — это реновация, расселение аварийного жилья. Это всегда очень беспокоит людей, которые живут в ветхих домах», — сказал губернатор.