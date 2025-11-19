В Талдоме приступили к масштабному сносу аварийных бараков

В поселке городского типа Вербилки ликвидируют семь аварийных жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Одноэтажные деревянные дома барачного типа № 1 и 5 на улице Полевая, № 10, 5 на улице Гоголя и № 3, 4, 6 на 2-й улице Гоголя были построены в 50–60-е годы прошлого века. Общая площадь жилых строений составляет порядка 1305 квадратных метров. Здания утратили эксплуатационную пригодность и были признаны аварийным. В рамках реализации государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» суммарно расселили жителей 40 квартир.

В настоящий момент проводится демонтаж аварийных зданий.

Работы планируется завершить до конца текущего года.

Всего на территории Талдомского городского округа был выявлен 201 объект незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 152 объекта, что составляет 76%от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье динамично запускают проекты реновации для решения проблемы с аварийным жильем.

«К сожалению, аварийное жилье существует в нашей стране, и, чтобы ускорить решение этой проблемы, мы запускаем проекты реновации, которые предполагают другие скорости, другое количество расселения в наших городах. Сергиев Посад, Раменское, Мытищи, Красногорск, Одинцово, Балашиха имеют безнадежно устаревшие дома, но еще не признанные аварийными», — сказал Воробьев.