В Ступино завершили четверть капремонта лицея №1

Капитальный ремонт лицея №1 на улице Чайковского в Ступино выполнен на 25%. Работы ведутся по госпрограмме и нацпроекту, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Ступино продолжается капитальный ремонт здания лицея №1 на улице Чайковского. На объекте трудятся 100 человек и используется одна единица техники. Строители выполняют демонтажные, отделочные и общестроительные работы, ремонтируют фасад и кровлю, а также монтируют инженерные коммуникации.

Площадь здания составляет 3 326 кв. м. В рамках ремонта планируется провести внутренние отделочные работы, обустроить входные группы, полностью заменить инженерные коммуникации и сантехнику. Также обновят фасад и кровлю, для учеников закупят новую мебель и оборудование.

Открытие обновленного учебного заведения намечено на 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.