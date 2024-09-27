В Ступине завершен снос аварийного жилого дома

В поселке Жилево городского округа Ступино, на улице Шматовский городок завершен снос аварийного многоквартирного жилого дома № 26. Демонтаж был проведен в рамках работ по ликвидации объектов незавершенного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Многоквартирный жилой дом 1938 года постройки — одноэтажный, деревянный, общей площадью порядка 250 кв. метров. Здание было признано аварийным в связи с непригодностью для дальнейшей эксплуатации. После чего, в рамках муниципальной адресной программы „Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области“ были проведены мероприятия по расселению 9 жилых помещений. Затем строение продолжительное время не использовалось по назначению и находилось в заброшенном состоянии. Кроме того, в здании произошел пожар, в результате чего практически полностью разрушились основные элементы строительных конструкций. Сооружение было включено в перечень объектов для ликвидации и демонтировано летом текущего года. В настоящий момент все работы завершены, строительный мусор вывезен и утилизирован», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Всего на территории городского округа Ступино было выявлено 366 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 297 объектов, что составляет 81% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.