сегодня в 14:53

В Ступине продолжается капитальный ремонт на стадионе «Металлург»

По областной госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в 2025–2026 годах проходит капитальный ремонт стадиона «Металлург» в Ступине, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ход работ проинспектировал глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских. В обсуждении приняли участие заместители руководителя муниципалитета, депутаты, представители Общественной палаты, сотрудники спортивной школы «Ока» и жители города.

Подрядчик выполнил демонтажные работы в главном здании более чем на 65%, разобраны устаревшие конструкции, ведется подготовка к обновлению внутренних помещений.

В проект войдут 50 тыс. кв. м спортивного комплекса: центральное здание стадиона, футбольное поле с легкоатлетическим сектором и трибунами, открытые теннисные корты, более 5 тыс. кв. м плоскостных сооружений, 17,5 тыс. кв. м территории стадиона.

«Капитальный ремонт стадиона «Металлург» — один из самых ожидаемых проектов для ступинцев. Его завершение даст возможность заниматься спортом в комфортных современных условиях и станет центром притяжения для молодежи, семей и всех любителей активного образа жизни», — сказал Сергей Мужальских.

Завершение работ запланировано на 2026 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.