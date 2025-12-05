В Ступине после ремонта открылся Березнецовский Дом культуры

В Ступине 4 декабря распахнул двери для посетителей после завершения ремонтных работ Березнецовский ДК. Капитальный ремонт проведен в 2025 году по областной госпрограмме «Культура и туризм Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Строители обновили внутренние пространства здания. Преображение коснулось входной группы, фойе, лестничных пролетов и гардеробной. Отремонтированы санузлы и электрощитовая, что повысило безопасность эксплуатации объекта. Особое внимание уделили зонам для творчества и выступлений: отремонтированы танцевальный зал и сердце Дома культуры — зрительный зал со сценой.

Помимо отделочных работ, в здании провели техническую модернизацию. Специалисты заменили систему отопления, что обеспечит комфортную температуру в помещениях. Установлены новые световые приборы. Материально-техническая база учреждения пополнилась мебелью, для проведения концертов и мероприятий закуплено и смонтировано профессиональное звуковое и световое оборудование. Зрители теперь смогут наслаждаться представлениями, сидя в удобных креслах.

Внедряя современные технологии, подрядчикам удалось сберечь уникальный исторический облик здания. Дом культуры славился изящной архитектурой и декоративной лепниной, и эти исторические особенности бережно сохранены в ходе ремонта.

В церемонии открытия приняла участие заместитель главы округа Юлия Калинина. Она высоко оценила результат проделанной работы: «Ремонт выполнен качественно и в срок, с сохранением исторических особенностей ДК. От имени главы округа благодарю всех причастных к проведению ремонта и желаю коллективу творческого развития в обновленных стенах и больше посетителей».

Обновленный Дом культуры готов принимать гостей и проводить культурно-массовые мероприятия на качественно новом уровне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«„Умный ДК“ — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.