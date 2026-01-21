В Ступине начался ремонт фасада Малинской школы

В Ступине на улице Школьная, 10, стартовали фасадные работы в рамках капитального ремонта Малинской школы. Работы ведутся по государственной программе и нацпроекту, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Ступине продолжается капитальный ремонт здания Малинской школы, расположенной на улице Школьная, 10. Строители приступили к ремонту фасада, одновременно завершая демонтажные работы и выполняя общестроительные и отделочные работы. На объекте задействованы 25 специалистов и одна единица техники.

Ремонт проводится по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». В здании 1972 года постройки площадью 3039 кв. м планируется обновить фасад и кровлю, заменить входные группы, инженерные коммуникации, сантехнику, окна и двери, а также провести внутренние отделочные работы. В рамках ремонта закупят новую мебель и модернизируют пищеблок.

Школа рассчитана на 550 учеников. Открытие обновленного здания запланировано на 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.