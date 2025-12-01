В Ступине начали утеплять фасад лицея №1 в рамках капитального ремонта

В лицее №1 на улице Чайковского в Ступине стартовали работы по утеплению фасада, которые проходят в рамках капитального ремонта здания, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В лицее №1 в Ступине строители приступили к утеплению фасада, что является частью комплексного капитального ремонта. Одновременно внутри здания продолжаются демонтажные работы и начат ремонт кровли. Все работы идут по графику.

В здании площадью 3 326 кв. м планируется провести внутреннюю отделку, заменить инженерные коммуникации и сантехнику, обновить фасад и кровлю. Для учеников закупят новую мебель и оборудование, а также создадут современные зоны для учебы и отдыха.

Открытие обновленного лицея запланировано на 1 сентября 2026 года. Ремонт проводится за счет федерального и регионального бюджетов по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства пристройки на 400 мест к СОШ №1 в городском округе Королев. Глава региона пообщался с учителями и родителями школьников.

«Сейчас мы строим современную пристройку на 400 мест к первой школе. Очень важно, чтобы основное здание ей соответствовало. Поэтому обновляем фасад и не только, чтобы все сочеталось. Очень надеемся, что к 1 сентября 2025 года все сделаем. В пристройке будет учиться начальная школа», — заявил Воробьев.