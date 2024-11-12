В Ступине 19 детей-сирот обеспечат жильем в 2024 году

До конца 2024 года в городском округе Ступино 19 детей-сирот обеспечат жильем. На данный момент выдано 10 жилищных сертификатов, до конца года программа по обеспечению ребят благоустроенными квартирами будет выполнена в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2024 году жильем в Подмосковье обеспечат почти 1 000 детей-сирот.

Сертификатом ребята могут воспользоваться в качестве альтернативы квартире. Его сумма рассчитывается, исходя из средней стоимости квадратного метра в конкретном муниципалитете. Минимальный размер площади — 27 кв. метров. Жилье сразу оформляется в собственность, а для того, чтобы защитить детей-сирот от мошенников, денежные средства перечисляются на счет продавца.

В плане на 2025 год — обеспечить жильем 16 человек.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.