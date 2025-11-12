В строящейся школе Лосино-Петровского округа началась установка окон

В микрорайоне Лукино-Варино поселка Свердловский Лосино-Петровского городского округа ведется строительство школы на 1 100 учеников. Строительная готовность составляет около 60%, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

На объекте ведется установка оконных блоков, следующим этапом будет установка витражей. Подробнее о ходе работ рассказал руководитель строительства Рафаэль Курбаниязов.

Интересным архитектурным решением стало устройство внутреннего двора и арочного входа с V-образными колоннами.

Школа рассчитана на 1 100 мест, среди них блок на 400 учеников начальной школы и блок на 700 учеников старшей школы, каждый — с отдельным входом. Также в школе разместятся учебные классы и лаборантские, помещения для кружков и индивидуальных занятий, актовый зал на 350 человек и два спортивных зала, информационно-библиотечный центр, столовая на 550 человек с пищеблоком полного цикла, медкабинет и административные помещения.

Завершить строительство школы планируется в 2026 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.