В столичном Фили-Давыдкове построят дом по программе реновации

В рамках реализации программы реновации в московском районе Фили-Давыдково появится новый жилой комплекс, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Здание построят на улице Клочкова, недалеко от станции «Кунцевская» Арбатско-Покровской и Филевской линий метро, а также одноименных станций БКЛ и первого МЦД, что гарантирует его удобную транспортную доступность.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что для строительства выделили участок площадью 0,94 га в Западном административном округе по адресу: ул. Клочкова, вл. 2-4. Предельная площадь дома составит 53 тыс. кв. м.

В районе уже есть 5 построенных жилых комплексов для участников программы реновации, в скором времени возведут еще 6. Всего новые квартиры в Фили-Давыдкове получат жители 119 домов.

Ранее стало известно о строительстве крупного образовательного комплекса в Москве. Он будет расположен в районе Бирюлево Западное.