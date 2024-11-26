В Солнечногорске вручили ключи от квартиры девушке-сироте

Елена учится в колледже «Подмосковье» на повара-кондитера. Теперь она обеспечена благоустроенной квартирой по договору специализированного найма.

«Особенно приятно, что благодаря нашим депутатам и Солнечногорской мебельной фабрике в квартире скоро появится новая кухня — сертификат на нее и ключи от дома вручил хозяйке вместе с депутатом Алексеем Захаровым. Для нас важно не просто решать жилищный вопрос, но и дарить ребятам уверенность в завтрашнем дне», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Как отметил глава, в 2024 году при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в округе уже обеспечили жильем 12 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.