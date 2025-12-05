В Солнечногорске строительства нового корпуса гимназии завершено на 73%

Строительство нового корпуса гимназии № 6 в Солнечногорске достигло 73% готовности, завершение работ запланировано на июнь 2025 года, сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В Солнечногорске продолжается реконструкция гимназии № 6. Новый четырехэтажный корпус площадью почти 6 тысяч квадратных метров рассчитан на 300 учеников. Строительство контролируют инспекторы главное управление государственного строительного надзора Подмосковья.

Проект реализует государственное казенное учреждение «Дирекция заказчика капитального строительства». Работы стартовали летом 2024 года, завершение намечено на июнь 2025 года. Новый корпус включает спортивный и актовый залы, кухню-столовую, специализированные учебные классы и комнаты для группы продленного дня.

На прилегающей территории появятся современные спортивные площадки и зоны для активного досуга и отдыха школьников. Особое внимание уделяется качеству работ и соблюдению сроков. Реализация проекта позволит решить проблему перегруженности школы и создать комфортные условия для обучения и развития детей в Солнечногорске.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.