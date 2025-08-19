В Солнечногорске снесли аварийный дом

Аварийный многоквартирный дом № 24 снесли в деревне Жуково, мкр. Березки в Солнечногорске. Жильцов переселили в новое жилье. Всего в городском округе в 2025 году под снос определены 12 аварийных домов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Двухэтажное здание было возведено в 1968 году. Его площадь составляла порядка 430 кв. метров, 380 из которых были жилыми помещениями. В девяти квартирах проживало 34 человека. Постройка была признана аварийной по итогам технического обследования. Ее износ достиг 100%.

Переселение проходило по государственной программе Московской области.

«Жителям предоставили комфортное жилье в новом доме. Безопасность и условия проживания граждан для нас, как и губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, — в приоритете. Мы реализуем большую программу по переселению. До конца года в округе 223 семьи переедут в благоустроенные квартиры», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Многоквартирный дом в микрорайоне Жуково стал третьим снесенным с начала года. До этого после переселения были демонтировано жилье в деревне Колтышево. В плане сноса на 2025 год в округе находятся 12 многоквартирных домов, признанных аварийными. Работы по их ликвидации планируют завершить до конца октября.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.