В Солнечногорске продолжается строительство нового учебного корпуса гимназии № 6

сегодня в 14:36

В Солнечногорске на улице Банковская продолжается строительство нового учебного корпуса гимназии № 6. Строительная готовность составляет более 80%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

«Рабочие ведут внутренние отделочные работы — укладку плитки, покраску стен, устройство освещения, монтаж вентиляции и системы отопления, электромонтажные работы. Подрядчик приступил к монтажу лифтового оборудования, уже ведется поставка мебели», — приводятся в сообщении слова министра строительного комплекса региона Александра Туровского.

Он уточнил, что на прилегающей территории продолжается устройство проездов и тротуаров, основания для спортивных площадок. Общая стройготовность составляет более 80%. На объекте задействовано 75 рабочих и 4 единицы техники.

Возведение нового корпуса ведется в рамках госпрограммы за счет средств бюджета. Он рассчитан на 300 учеников.

Площадь нового корпуса 5,9 тыс. кв. м. В пристройке разместятся учебные классы, зал для занятий физкультурой, пищеблок и столовая. На территории обустроят спортивные и игровые площадки.

Открытие нового корпуса Гимназии № 6 намечено на 2026 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.