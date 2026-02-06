В Солнечногорске продолжается строительство нового корпуса гимназии №6

В Солнечногорске на улице Банковская ведется строительство нового корпуса гимназии №6, где уже начались поставки мебели и оборудования, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Солнечногорске продолжается возведение нового учебного корпуса гимназии №6 на улице Банковская. В настоящее время рабочие выполняют внутренние отделочные работы и монтируют инженерные сети. Одновременно осуществляется поставка мебели для классов и оборудования для пищеблока.

Строительство ведется по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета региона.

Площадь трехэтажного корпуса составит 5,9 тыс. кв. м. Здание рассчитано на 300 учеников. В нем разместятся учебные классы, помещения для групп продленного дня, спортивный и актовый залы, а также столовая с пищеблоком. На прилегающей территории обустроят спортивные и детские игровые площадки, зоны отдыха и места для проведения школьных мероприятий.

Открытие нового корпуса гимназии №6 запланировано на 2026 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе откроется 26 новых школ. Еще 57 школ будут капитально отремонтированы.

«Все знают нашу заметную динамику по строительству и открытию новых школ. Мы открываем 26 новых школ», — подчеркнул Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.