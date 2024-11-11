В Солнечногорске построят дом для переселенцев со встроенным детсадом

В Солнечногорске застройщик получил разрешение на строительство 17-этажного дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения в поселке Поварово на улице Школьной. В него переедут жильцы из аварийных домов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Компания уже приступила к разметке участка под котлован. Начало строительных работ проверили глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков и городской прокурор Артем Шишов.

Планируется, что в новостройку переселятся жильцы домов № 11, 12, 13 микрорайона № 2 поселка Поварово. Для удобства жителей в помещении территориального отдела открыли офис, где представители застройщика и администрации проводят консультации и помогают решить документальные вопросы. Из 105 семей 60 уже выбрали способ расселения — получение сертификата на приобретение жилого помещения по договору долевого участия.

«Жители просили нас, чтобы после расселения они остались в Поварово, и мы нашли такую возможность. Жители смогут наблюдать за каждым этапом строительства дома. Застройщик опытный: уже реализовал несколько жилищных проектов в округе. В доме будет встроенный детский сад площадью более тысячи квадратных метров. В поселке есть вся инфраструктура для комфортной жизни», — рассказал глава округа.

Всего в новостройке будет 705 квартир, жилая площадь составит 27,8 тыс. кв. метров. На прилегающей территории организуют детскую и спортивную площадки. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2026 года, а выдача ключей — в апреле 2027-го.

Кроме того, Михальков осмотрел строящийся дом в микрорайоне Локомотивный. Он предназначен для расселения 96 семей из аварийного жилья. В настоящее время строители ведут чистовую отделку и проводят врезки коммуникаций для подачи тепла и электроэнергии по постоянной схеме. Ожидается, что в декабре застройщик получит разрешение на ввод дома в эксплуатацию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.