В Солнечногорске начали строительство цокольного этажа нового корпуса гимназии

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На улице Банковской городского округа Солнечногорск продолжается возведение нового корпуса гимназии № 6. В настоящее время подрядчик приступил к строительству цокольного этажа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минстройкомплекса.

Работы проводят в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

«На объекте работают 40 человек. Строители начали возводить стены цокольного этажа, через пару недель они зальют плиту перекрытия и приступят к строительству стен первого этажа», — уточняется в сообщении.

Согласно проекту, в трехэтажном корпусе, рассчитанном на 300 учеников, разместятся учебные классы, помещения для групп продленного дня, спортивный и актовый залы, столовая с пищеблоком. На прилегающей территории появятся спортивные и детские игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

Завершить все работы на объекте планируется к 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.