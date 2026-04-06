В Солнечногорске начали благоустройство у гимназии № 6

В Солнечногорске на улице Банковская приступили к благоустройству территории нового корпуса гимназии № 6, строительство которого завершено более чем на 85%. Открытие здания на 300 учеников запланировано на 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Новый трехэтажный корпус площадью 5,9 тыс. кв. м возводят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет бюджетных средств. Сейчас на объекте устанавливают двери, монтируют лифтовое оборудование и лестничные ограждения, ведут электромонтажные работы и внутреннюю отделку, завозят мебель.

«На объекте задействовано 65 рабочих. Стройготовность по всем видам работ составляет более 85%. Подрядчик приступает к благоустройству прилегающей территории — устройству детских игровых и спортивных площадок, озеленению», — пояснил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

В корпусе разместят учебные классы, помещения для групп продленного дня, спортивный и актовый залы, столовую с пищеблоком. Рядом оборудуют площадки для спорта и игр, а также зоны отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.