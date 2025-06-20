В Солнечногорске модернизируют котельные и теплосети

В Солнечногорске готовятся к отопительному сезону 2025–2026 гг.: модернизируют три котельные, строят блочно-модульную котельную, меняют десятки километров теплосетей. Помимо масштабной реконструкции, специалисты ведут плановые работы. Комплекс мер обсудили на штабе по подготовке к осенне-зимнему периоду с участием первого замглавы округа Александра Кузьмина, сообщает пресс-служба администрации округа.

Он сообщил, что в 2025 году в округе капитально ремонтируют котельные в поселках Голубое, Миронцево и по улице Стеклозаводской в Солнечногорске. На объекте в Голубом установили 4 котла: на одном ведут наладку и еще один уже запустили на горячее водоснабжение. В Миронцево меняют оборудование и монтируют станцию химводоподготовки. На Стеклозаводской котельной заменили три теплообменника, установили новые насосы и котел, дымовую трубу и бак запаса воды.

«Особое внимание уделили котельным и тепловым сетям, где в прошедший отопительный сезон были проблемы. Разработали план мероприятий, который поможет предотвратить подобные ситуации. Также обсудили с коллегами уровень готовности каждой котельной. Наша задача — приложить максимум усилий, чтобы обеспечить бесперебойную работу системы центрального отопления и горячего водоснабжения в течение всего предстоящего отопительного сезона», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.

Также подрядчик проведет благоустройство с восстановлением асфальтового покрытия и укладкой газона после масштабной реконструкции котельной и сетей в мкр. Выстрел. Теплообъект обслуживает 47 многоквартирных домов и 7 соцобъектов. На нем в 2024 году провели капитальный ремонт с полным обновлением оборудования, а также заменили сети теплоснабжения и горячего водоснабжения протяженностью свыше 22 км и построили 51 монолитную тепловую камеру.

Кроме того, в Менделеево возводят блочно-модульную котельную мощностью 50 МВт. На объекте уже установили 4 котла и смонтировали систему дымоудаления, завезли материалы для общестроительных работ и обвязки.

Основные работы на котельных планируют завершить к новому отопительному сезону.

Также в Солнечногорске продолжается ремонт сетей теплоснабжения: в поселке Менделеево осталось заменить 9 км из 20, порядка 3 км обновят в Миронцево.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности крупных проектов инфраструктуры ЖКХ. Он подчеркнул, что каждый проект предполагает вовлеченность.

«Мы успели коснуться ключевых направлений, реализация которых крайне важна в 2025 году. Это связано с большими госпрограммами в части модернизации тепло- и водоснабжения, газификации — президентского проекта», — сказал Воробьев.