В Солнечногорске 84 земельных участка бесплатно предоставили жителям в этом году

Бесплатные участки в городском округе Солнечногорск могут получить несколько категорий граждан. Это многодетные семьи и врачи разных специальностей. В 2024 году уже 73 многодетные семьи воспользовались своим правом на землю. Всего в актуальном списке на год заявлены 154 сформированных участка для предоставления многодетным на территории округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Закон Московской области „О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области“ действует с 2011 года. Его реализация помогает нашим многодетным семьям построить для себя жилье, которое они хотят. Семьи, как правило, у нас самостоятельные: берут перечень участков, осматривают их и выбирают, или могут взять с собой наших специалистов», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Елена Татарчук.

Также для привлечения медицинских работников в округе в безвозмездное пользование сроком на 6 лет предоставили 11 участков врачам, и еще 10 дадут им до конца года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.