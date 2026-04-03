В Солнечногорске 21 семье вручили ключи от новых квартир

Ключи от квартир в новостройке в микрорайоне Локомотивный пгт Поварово вручили бывшим жителям аварийных домов 2 апреля в Солнечногорске. С начала 2026 года в дом № 13 уже переехала 21 семья, всего в этом году планируют переселить 390 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новоселами стали жители дома № 18 в Поваровке и микрорайона № 2 в Поварово. Квартиры передаются с чистовой отделкой: в помещениях установлены сантехника, кухонные плиты, полностью оборудованы ванные комнаты и санузлы. На прилегающей территории обустроена детская площадка. Всего в доме № 13 предусмотрено 96 квартир для участников программы переселения из ветхого и аварийного фонда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все запланированные мероприятия по переселению из аварийного жилья в Подмосковье нужно завершить до 1 сентября. Ранее была принята программа по переселению жильцов из аварийного фонда в уже готовые дома. Сейчас, по словам губернатора, эта программа уже завершается.

«(Важны — ред.) разъяснения, когда получать ключи, когда урегулировать все отношения, чтобы мы до 1 сентября, а именно так нам необходимо завершить программу аварийного жилья, чтобы все было сделано своевременно», — сказал Воробьев.