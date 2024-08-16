В Союзе садоводов рассказали об особенностях владения земельным участком

Заместитель председателя Московского Союза садоводов Полина Тришина рассказала об особенностях владения земельным участком. Она отметила, что право собственности на земельный участок не является безусловным, сообщает Общественная Служба Новостей .

В России установили критерии для изъятия земельных участков, предназначенных для дачного строительства и индивидуального жилищного строительства (ИЖС). К признакам неиспользования таких участков могут быть отнесены наличие мусора, обилие сорняков, ветхие постройки и отсутствие фундамента.

«Право собственности на земельный участок не абсолютно, а относительно. При использовании участка, будучи его правообладателем, вы не можете полностью главенствовать над земельным участком так, как над автомобилем, например», — заявила Тришина.

По ее словам, если у человека во владении есть земельный участок, он должен быть использован согласно назначениям, указанным в документах. Конечно, можно и хранить отходы на своем земельном участке, однако это рискованное занятие, за которым последует ответственность, считает зампред Союза садоводов.

Ранее председатель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов высказался о том, справедливо ли решать проблему заброшенных дачных участков путем их изъятия у владельцев.