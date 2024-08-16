Запущенные дачные участки россиян захотели изымать

«Садоводы России»: бросившие участок люди не платят взносы и подставляют СНТ

Председатель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов высказался, справедливо ли решать проблему заброшенных дачных участков путем их изъятия у владельцев. По его словам, СНТ очень сильно страдают от заброшенных участков, поскольку их владельцы не приезжают и не платят взносы, сообщает Общественная Служба Новостей .

В России были установлены критерии для изъятия земельных участков, используемых для дачного и индивидуального жилищного строительства. Новые постановления создают условия для реализации закона, который вводит ограничение в 3 года для освоения земель владельцами.

Туманов на этот счет сказал, что заброшенные участки негативно сказываются на садовых некоммерческих товариществах. По его словам, владельцы таких объектов также не платят взносы.

«А из каких денег формируется бюджет садоводческого товарищества? Если вы не платите, значит, за вас платит кто-то другой, значит, ему повышают эту стоимость», — заявил председатель «Садоводов России».

По его словам, если в сады нагрянет пожарная инспекция, из-за брошенного кем-то участка также будет оштрафовано все СНТ.