В Соединенных Штатах подешевела ипотека
MBA: ставки по ипотеке в США обновили минимум с апреля 2023 года
На прошлой неделе в Соединенных Штатах ипотеки выдавали под 6,44%. Они стали на шесть базисных пунктов дешевле, чем были семь дней до этого. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американскую ассоциацию ипотечных банкиров (MBA).
Неделей ранее ипотеки выдавали под 6,5% годовых. Кредиты в США дешевеют на протяжении месяца. Ставка обновила минимум с апреля 2023 года.
Также в Соединенных Штатах на прошлой неделе количество заявок на получение 30-летних ипотек увеличилось на 0,5%. Согласно им, американцы могут взять займ на покупку квартиры или дома стоимостью до 766 тыс. долларов.
Ранее в США начался кризис на рынке недвижимости. Продажи упали из-за обеспокоенности высокой стоимостью жизни.