В Соединенных Штатах подешевела ипотека

На прошлой неделе в Соединенных Штатах ипотеки выдавали под 6,44%. Они стали на шесть базисных пунктов дешевле, чем были семь дней до этого. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американскую ассоциацию ипотечных банкиров (MBA).