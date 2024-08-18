The Financial Times: в США образовался кризис на рынке жилой недвижимости

Образовавшийся в США кризис на рынке жилой недвижимости может стать проблемой для демократов в преддверии президентских выборов. За последние несколько лет объем продаж резко упал, сообщает РБК .

Как пишет газета The Financial Times, падение продаж происходит на фоне обеспокоенности высокой стоимостью жизни. Осенью Федеральная резервная система (ФРС) может начать снижение ключевой ставки с максимального за 23 года значения, однако ее нынешний уровень в 5,25–5,5% сделал недоступным приобретение жилья для части американцев.

В статье отметили, что в начале 2021 года средняя ставка по ипотеке в США была на уровне 2,65%, но осенью 2023 года она выросла до 7,79% и стала рекордной за последние 24 года. На сегодняшний день средняя ипотечная ставка на 30 лет составляет 6,47%.

Из материала следует, что американцы стали отказываться от переезда в более комфортные дома из-за прежних ипотечных ставок в 2,6%. Собственный дом — часть американской мечты, которая сегодня для большинства жителей США «обернулась кошмаром».

Ранее стало известно, что Джо Байден стал худшим из последних 6 президентов США по показателю дефицита бюджета. При нынешнем американском лидере показатель вырос до 6,6 трлн долларов.