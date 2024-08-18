The Financial Times: в США образовался кризис на рынке жилой недвижимости
Фото - © Unsplash.com
Образовавшийся в США кризис на рынке жилой недвижимости может стать проблемой для демократов в преддверии президентских выборов. За последние несколько лет объем продаж резко упал, сообщает РБК.
Как пишет газета The Financial Times, падение продаж происходит на фоне обеспокоенности высокой стоимостью жизни. Осенью Федеральная резервная система (ФРС) может начать снижение ключевой ставки с максимального за 23 года значения, однако ее нынешний уровень в 5,25–5,5% сделал недоступным приобретение жилья для части американцев.
В статье отметили, что в начале 2021 года средняя ставка по ипотеке в США была на уровне 2,65%, но осенью 2023 года она выросла до 7,79% и стала рекордной за последние 24 года. На сегодняшний день средняя ипотечная ставка на 30 лет составляет 6,47%.
Из материала следует, что американцы стали отказываться от переезда в более комфортные дома из-за прежних ипотечных ставок в 2,6%. Собственный дом — часть американской мечты, которая сегодня для большинства жителей США «обернулась кошмаром».
Ранее стало известно, что Джо Байден стал худшим из последних 6 президентов США по показателю дефицита бюджета. При нынешнем американском лидере показатель вырос до 6,6 трлн долларов.