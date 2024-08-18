Байден стал худшим из последних 6 президентов США по показателю дефицита бюджета
РИА Новости: при Байдене дефицит бюджета США вырос до 6,6 трлн долларов
Дефицит американского бюджета за годы президентства Джо Байдена вырос до 6,6 трлн долларов, сообщает РИА Новости.
Это один из худших экономических результатов с 1990-х годов. При предыдущих пяти американских президентах дефицит бюджета был меньше.
Так, во времена Джорджа Буша показатель составлял 0,8 трлн долларов, при Билле Клинтоне 1,2 трлн, когда правил Джордж Буш младший — 5,1 трлн. Во времена Барака Обамы дефицит бюджета США составлял 2,2 трлн долларов, а Трампа — 5,6 трлн.
Ранее американский госдолг переступил отметку 35 трлн долларов. Был поставлен новый исторический рекорд.