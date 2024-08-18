Байден стал худшим из последних 6 президентов США по показателю дефицита бюджета

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РИА Новости: при Байдене дефицит бюджета США вырос до 6,6 трлн долларов

Дефицит американского бюджета за годы президентства Джо Байдена вырос до 6,6 трлн долларов, сообщает РИА Новости .

Это один из худших экономических результатов с 1990-х годов. При предыдущих пяти американских президентах дефицит бюджета был меньше.

Так, во времена Джорджа Буша показатель составлял 0,8 трлн долларов, при Билле Клинтоне 1,2 трлн, когда правил Джордж Буш младший — 5,1 трлн. Во времена Барака Обамы дефицит бюджета США составлял 2,2 трлн долларов, а Трампа — 5,6 трлн.

Ранее американский госдолг переступил отметку 35 трлн долларов. Был поставлен новый исторический рекорд.