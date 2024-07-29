Госдолг США перевалил за отметку в 35 трлн долларов и побил исторический рекорд

По данным американского Минфина, государственный долг Соединенных Штатов достиг отметки в 35 трлн долларов. Это произошло впервые за всю историю страны, сообщает РИА Новости .

Согласно оценке бюджетного управления конгресса США, госдолг вырастет с 99% ВВП в текущем году до 122% ВВП к 2034 году.

В Международном валютном фонде (МВФ) считают, что соотношение американского госдолга к ВВП уже к 2032 году превысит 140%. Фонд призвал Вашингтон как можно скорее начать сокращение долга, так как такой рост угрожает национальной и мировой экономике.

В августе 2021 года на начало президентского срока Джо Байдена американский долг находился на уровне 28 трлн долларов.

Ранее Федеральная резервная система США признала невозможность дальнейших заимствований из-за критической отметки государственного долга страны. При этом у Вашингтона на сегодня нет альтернативных способов покрытия расходов и дефицита бюджета, что приведет лишь к дальнейшему росту госдолга.