В Сириусе полностью закрыли рынок «Казачий», где незаконно продавали чачу

Администрация федеральной территории «Сириус» расторгла договор аренды с владельцем рынка «Казачий», где ранее была обнаружена точка продажи нелегальной чачи. Бывший арендатор обязан в 90-дневный срок демонтировать все некапитальные строения и привести территорию в порядок за свой счет, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу федеральной территории.

Решение о закрытии рынка последовало после того, как в Сети распространилась информация об отравлении людей некачественным алкоголем. Неделей ранее власти уже закрыли конкретную торговую точку, где продавалась паленая чача, при этом остальные магазины на территории рынка продолжали функционировать.

Теперь деятельность всего рыночного комплекса «Казачий» полностью прекращена, а территория будет освобождена от построек в течение трех месяцев.

Ранее сообщалось, что в Адлерском суде Сочи 7 августа арестовали двух женщин 30 и 71 года, обвиняемых в продаже опасного самодельного алкоголя. По данным следствия, не менее 10 человек скончались после употребления домашнего вина и чачи, которые продавались на рынке «Казачий» в Сириусе. Следователь сообщил, что против продавщиц возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.