сегодня в 13:40

В Шатуре завершили более половины капремонта Коробовского дома культуры

Капитальный ремонт Коробовского дома культуры в Шатуре проводится по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и финансируется из бюджета в рамках нацпроекта «Семья».

На объекте трудятся 52 человека и задействованы две единицы техники. Строители завершили демонтажные работы, продолжают общестроительные и отделочные работы, ремонтируют фасад и кровлю, а также монтируют инженерные коммуникации, пояснили в ведомстве.

В здании обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Будет обновлен фасад, внутренние помещения и прилегающая территория. Для дома культуры закупят новую мебель и оборудование.

Завершить капитальный ремонт планируют в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.