В Шатуре завершают строительство дома для переселенцев из аварийного жилья

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в поселке Радовицкий городского округа Шатура завершается строительство многоквартирного жилого дома для переселенцев из аварийного жилья. Сейчас подрядчик завершает фасадные работы и приступает к благоустройству территории, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

«Строители завершают фасадные работы, ведут отделку квартир и мест общего пользования, устройство входных групп, а также благоустройство прилегающей территории — устройство проездов и тротуаров», — уточняется в сообщении.

До конца года в 3-этажную новостройку переедут 56 семей — 112 человек, которые проживают в доме № 36 на улице Мира, домах № 4, 6 на улице Первомайская, домах № 2а, 2б на улице Лесозаводская и улице Клубная доме № 3.

Общая расселяемая площадь аварийного фонда составит 2 тыс. кв. метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по расселению ветхого жилья.

«Наша задача: максимально интенсивно работать и над расселением аварийного жилья, но и заниматься, конечно, по реновации <…> расселением ветхого жилья. Тоже тема важная и очень чувствительная», — подчеркнул Воробьев.