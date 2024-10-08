В Шатуре вручили жилищные сертификаты детям-сиротам

В ближайшее время трое молодых ребят смогут въехать в собственные квартиры и начать их обживать. Жилищный сертификат в г. о. Шатура получили Даниил Воробкало, Степан Родионов и Михаил Сычков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Документы вручила заместитель главы Анна Глухова. Она пожелала парням приобрести профессию, состояться в жизни и в будущем трудиться на благо своего родного округа.

Все трое ребят являются студентами Шатурского энергетического техникума. Они уже подобрали себе квартиры в городе, чтобы было легко добираться до места учебы.

Степан сейчас учится на третьем курсе. Он будущий теплотехник. В свою однокомнатную квартиру первым делом планирует завезти мебель, чтобы стало уютно.

По словам начальника Окружного управления социальной защиты населения Марии Четверковой, благоустроенное жилое помещение в собственности — хороший старт во взрослую жизнь.

Каждая квартира была одобрена органами опеки и попечительства. Основной критерий также соблюден — все помещения не менее 27 квадратных метров.

Дети-сироты имеют право на однократное получение за счет средств бюджета Московской области меры поддержки в виде единовременной социальной выплаты для приобретения на территории региона благоустроенного жилого помещения в собственность.

Всего в нынешнем году в городском округе Шатура жилищные сертификаты получат 18 детей-сирот. До конца года жильем обеспечат 22 человека. В конце ноября администрация предоставит еще три квартиры лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 22 лет включительно. А в декабре вручат оставшиеся четыре сертификата.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.